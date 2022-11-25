Напомним, в Украине произошел блэкаут после последней атаки России. Наши энергетики работают круглосуточно.

Важно Не добившие объекты являются целью следующих атак: в ДТЭК рассказали, кто сливает данные россиянам

Что сейчас происходит в Киеве

Как рассказали в Киевской городской военной администрации, сейчас 50 % жилищного фонда города работает в режиме аварийного отключения электроэнергии.

Водоснабжение в Киеве восстановлено полностью. Однако у некоторых потребителей все еще может наблюдаться пониженное давление воды, особенно верхние этажи обесточенных многоэтажек. В ближайшее время ожидается стабилизация ситуации.

Также в столице возобновляется теплоснабжение. Аварийные бригады работают в усиленном режиме.

Что касается мобильной связи, то функционирование сетей всех мобильных операторов напрямую зависит от электроснабжения. Как только энергосистема стабилизируется, связь появится во всех районах Киева.

Мэр Виталий Кличко сообщил, что треть домов Киева уже с теплом. Специалисты продолжают возобновлять отопление в столице. Впрочем, по его словам, половина потребителей пока без электроэнергии.

В течение дня энергетики планируют подключать электричество для всех потребителей поочередно – на 3 часа,

– сказал мэр.

Обратите внимание! 25 ноября в Киеве не действуют плановые графики отключений электроэнергии. В столице и области продолжают действовать экстренные отключения света.

Зимой из Киева могут вывезти часть людей

На фоне атак России на энергетическую инфраструктуру Украины зимой из Киева может быть вывезена часть населения. Однако пока об эвакуации речь не идет. Мэр Виталий Кличко заявил, что люди, имеющие дома за Киевом, могут зимой временно находиться там.

Кличко не исключает временного переселения определенных категорий людей в пригород столицы, но подчеркнул, что это не эвакуация. По его словам, ключевая цель россиян состоит в том, чтобы украинцы уехали на Запад и оставили им страну.

Достойно внимания – Оставят ли Киев полностью без света: смотрите видео