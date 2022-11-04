Відповідну інформацію повідомив Кабінет Міністрів України 4 листопада. Розпорядження датоване ще 3 листопада. Саме тоді про призначення Чернишова вже писали ЗМІ.

Зауважте Рада звільнила міністра Чернишова, який може очолити "Нафтогаз"

Кабмін призначив голову правління "Нафтогазу"

Кабінет Міністрів України вирішив призначити Олексія Чернишова головою правління акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".

Розпорядження про призначення ексміністра в "Нафтогазі" набуває чинності 4 листопада 2022 року.