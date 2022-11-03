Про це мовиться у листі глави відомства Олександра Новікова до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Важливо Кабмін звільнив Вітренка з "Нафтогазу"

У чому тут порушення законодавства

Зокрема, Новіков підкреслив, що Кабмін, членом якого є Олексій Чернишов, протягом тривалого часу виконує функції загальних зборів "Нафтогазу" та наглядової ради компанії. Водночас норми закону про запобігання корупції прямо забороняють чиновникам та держслужбовцям влаштовуватися на роботу, якщо ці компанії підпадали під їхній контроль чи нагляд.

Таким чином, призначення будь-якого з членів Кабінету міністрів України до НАК Нафтогаз України за вказаних обставин є незаконним,

– мовиться у листі.

Зверніть увагу! ЗМІ повідомляють, що уряд може призначити керівника "Нафтогазу" вже 3 листопада.

Відставка Олексія Чернишова: що про це відомо

2 листопада у Верховній Раді зареєстрували постанову про звільнення міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова.

Міністерство розвитку громад і територій планують об'єднати з Мінінфраструктури, а його очільника Олексія Кубракова підвищити до віцепрем'єра.

Своєю чергою, Чернишова нібито повинні призначити на посаду голови НАК "Нафтогаз України" до кінця цього тижня.

1 листопада Кабмін звільнив Юрія Вітренко з посади голови НАК "Нафтогаз України". Вітренко працюватиме на посаді очільника компанії до 3 листопада 2022 року включно. Що саме стало причиною звільнення наразі невідомо. Однак аналітик Юрій Щедрін, у коментарі 24 каналу, припустив, що Вітренко міг залишити свій пост та написати заяву з огляду на декілька причин. Серед них:

погіршення відносин з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем;

сам Вітренко не хоче бути відповідальним за цей надважкий опалювальний сезон.

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