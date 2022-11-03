Об этом говорится в письме главы ведомства Александра Новикова к премьер-министру Денису Шмыгалю.
Важно Кабмин уволил Витренко из "Нафтогаза"
В чем здесь нарушение законодательства
В частности, Новиков подчеркнул, что Кабмин, членом которого является Алексей Чернышов, долгое время выполняет функции общего собрания "Нафтогаза" и наблюдательного совета компании. В то же время, нормы закона о предотвращении коррупции прямо запрещают чиновникам и госслужащим устраиваться на работу, если эти компании подпадали под их контроль или надзор.
Таким образом, назначение любого из членов Кабинета Министров Украины в НАК "Нафтогаз Украины" при указанных обстоятельствах является незаконным,
– говорится в письме.
Отставка Алексея Чернышова: что об этом известно
- 2 ноября в Верховной Раде зарегистрировали постановление об увольнении министра развития общин и территорий Алексея Чернышова.
- Министерство развития общин и территорий планируют объединить с Мининфраструктуры, а его главу Алексея Кубракова повысить до вице-премьера.
- В свою очередь, Чернышова якобы должны назначить на должность главы НАК "Нафтогаз Украины" до конца этой недели.
1 ноября Кабмин уволил Юрия Витренко с должности главы НАК "Нафтогаз Украины". Витренко будет работать в должности руководителя компании до 3 ноября 2022 года включительно. Что именно стало причиной увольнения, пока неизвестно. Однако аналитик Юрий Щедрин в комментарии 24 каналу предположил, что Витренко мог покинуть свой пост и написать заявление по нескольким причинам. Среди них:
- ухудшение отношений с премьер-министром Денисом Шмыгалем;
- сам Витренко не хочет быть ответственным за этот сверхтяжелый отопительный сезон.
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