СМИ 1 ноября сообщили, что Юрий Витренко уходит с должности главы НАК "Нафтогаз" и написал заявление на увольнение. По словам нардепов Железняка и Гончаренко, его преемником может стать действующий министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

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Согласно процедуре, уволить Витренко должен Наблюдательный совет Нафтогаза, однако в его отсутствие это может сделать Кабмин, который сейчас выполняет функции совета. Такая ситуация была с предшественником Витренко – Андреем Коболевым. 1 ноября Кабмин удовлетворил заявление Витренко, однако он будет продолжать исполнять обязанности главы НАК до 3 ноября включительно.

Возможные причины и версии увольнения Витренко

Аналитик Юрий Щедрин, в комментарии 24 канала, рассказывает, что Витренко мог покинуть свой пост и написать заявление по нескольким причинам.

Мне кажется, что основное – это то, что у них ухудшились отношения с премьер-министром и они не смогли в дальнейшем работать. Это как одна из версий.

Другое, что сам Витренко не хочет быть ответственным за этот тяжелый отопительный сезон, ведь он уволился и может теперь говорить, что все, что не произойдет – это уже не по его вине.

Юрий Щедрин Аналитик "Центра развития городов" Думаю, что могут быть именно эти две версии, но я точно не знаю. Мне лично кажется, что что-то из двух: первое, что он не смог сотрудничать с Денисом Шмыгалем, второе – что не хочет нести ответственность.

Андрей Закревский тоже имеет два варианта освобождения Витренко из "Нафтогаза", однако они отличаются от мыслей, озвученных Щедрином.

Положительный сценарий. Первое – то, что Витренко сделал то, что должен был, так что вскоре бывший глава "Нафтогаза" может возглавить новые должности.

Можем ожидать, что Юрий Юрьевич уходит в отпуск и появится снова на каких-то должностях, отвечающих его амбициям. Для него НАК "Нафтогаз" был задачей и ступенькой, а не мечтой всей своей жизни,

– считает Закревский.

Второй момент – отрицательный сценарий. Закревский напоминает, что в прошлый раз, когда Украина закупила буровые станки и начала бурить, в руководство был назначен Фаворов с Коболевым.

Андрей Закревский Председатель правления Ассоциации "Нефть и Газ Украины", генеральный директор нефтегазового консультационного центра "Ньюфолк" Я надеюсь, что Украина себе не может позволить новых Фаворовых и Коболевых и все же это увольнение – это шаг к следующим свершениям Витренко, а не попытка взять и снова прекратить бурение, прекратить зеленую энергетику, вернуть эту непонятную матричную систему управления НАК "Нафтогазом" когда никто ни за что не отвечает и бурение и добыча не растет.

Каково было правление Витренко

Андрей Закревский отмечает 24 каналу, что знает лично Витренко давно и может охарактеризовать как амбициозного и настойчивого человека, который всегда пытается доводить все до конца.

И если анализировать полтора года, какие он был в НАК "Нафтогазе", то первые полгода он добился того, чтобы на что-то влиять в "Нафтогазе", то есть выбил этих "сбитых летчиков" в виде неизвестно кого, которые были в наблюдательном совете. И по сути "чистыми" у него был всего год, чтобы на что-то повлиять,

– считает он.

Витренко в кресле главы "Нефтегаза"

Юрий Витренко был назначен главой НАК 29 апреля, сразу после увольнения Андрея Коболева 28 апреля 2021 года. Витренко на тот момент был исполняющим обязанности главы Минэнерго и бывший исполнительный директор "Нафтогаза".

Витренко должен был занимать должность главы "Нафтогаза" год, однако 28 апреля этого года он был переназначен повторно.

Закревский также добавляет, что, говоря о правлении Витренко, нужно заметить три момента, которые успел сделать, будучи в кресле главы "Нафтогаза": упрощение структуры "Нафтогаза", запуск зеленой трансформации и буровых станков.

Он рассказывает, что Витренко построил вертикальную структуру в "Нафтогазе" за период своего правления и запустил зеленую трансформацию, в результате чего были открыты и подключены к системе несколько биогазовых и биометановых проектов. Также через полтора года в "Нафтогазе" Витренко запустил буровые станки и в сентябре впервые работали все буровые.

То есть три главных вещи, которые он успел сделать, может быть, не до конца, но сделано. И есть то, что касается войны. Пожалуй, этот момент тоже нельзя обойти,

– подчеркивает Закревский.

Он считает, что та задача, за которую Витренко спорил с Кабмином, он сделал и Украине благодаря этому имеет сейчас в хранилищах 15 миллиардов кубометров газа с которыми входит в отопительный сезон.

Замечания к "Нафтогазу" за Витренко

Председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, во время разговора с 24 каналом, называет несколько моментов, которые так и не были решены за время правления Витренко, так что это могло служить основаниями для увольнения. Как, например, расследование относительно программы увеличения добычи газа.

Олег Попенко Председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг Помните, Коболев заявлял в 2015 году: вы нам увеличиваете тарифы, а мы в 2020 году даем вам не 14 миллиардов кубометров газа, а 20. В результате падения упали – это его зона ответственности. Он этот вопрос никак не решил. И параллельно с этим мы можем говорить о понижении добычи газа даже до начала полномасштабной войны.

Работа с кредиторами "Нефтегаза"

Следующий момент Попенко считает провал работы "Нефтегаза" с кредиторами Украины и владельцами евробондов. "Кредиторы требовали уплату процентов – 335 миллионов долларов. Фактически Витренко самоустранился от этого", – отмечает он.

Напомним, что в июле Юрий Витренко обратился к держателям евробондов, прося добровольной отсрочки выплат по евробондам, чтобы Украина смогла накопить достаточное количество газа до начала отопительного сезона. На тот момент в хранилищах было всего 11,4 миллиарда кубометров газа, что существенно меньше плановых 19 миллиардов кубометров. Однако консультанты кредиторов порекомендовали отклонить просьбу НАК об отсрочке выплат и настаивать на полном погашении облигаций на 335 миллионов долларов.

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Альтернативные маршруты поставки газа и тарифы

По мнению Попенко, "Нафтогаза" провалил организацию альтернативных маршрутов поставки газа, то есть закупка газа не только в России и Европе, но, например, закупка через польские СПГ терминалы. "Этого вообще ничего не было сделано", – подчеркивает он.

Что касается тарифов, то собеседник отмечает, что "Нафтогаз" сам ничего не предлагал, было только решение правительства. По его мнению, должна быть реализована тарифная политика, согласно которой чем больше ты потребляешь газа, тем больше ты платишь, как это есть в большинстве европейских стран.

"Нефтегаз" не выполнил указание правительства закачать 19 миллиардов кубометров газа на этот год. Было закачано всего 14,3 миллиарда и это огромная проблема, которая не была решена,

– резюмирует Попенко.

Отопительный сезон

Услышав об увольнении Витренко, у многих мог возникнуть вопрос, не повлияют ли это события на отопительный сезон перед его стартом. Аналитик "Центра развития городов" Юрий Щедрин считает, что не будет какого-либо значительного негативного влияния именно от увольнения, ведь сейчас ни Витренко, ни новый руководитель вряд ли смогут что-либо изменить.

Да, пожалуй, будет некоторое время, пока новый руководитель войдет в дела, но я не думаю, что это как-то серьезно отразится на результатах отопительного сезона. Ведь вся подготовка к нему уже была выполнена при Ветренко,

– делится он.

Напомним! Недавно Денис Шмыгаль сообщил, что Украина уже накопила более 14 миллиардов газа в хранилищах, но продолжит закачку газа в хранилища и дальше. Ведь, по словам премьер, этого объема недостаточно ввиду чрезвычайных условий в которых оказалась страна.

Достаточно ли газа в хранилищах

Андрей Закревский отмечает, что трудно просчитать по каким объектам будет наносить удары враг, так что может случиться так, что имеющегося объема газа будет недостаточно. Эксперт с рынка энергетики объясняет, что если будет разбомблена инфраструктура, то то, что есть в западных хранилищах, будет более чем достаточно газа ничего не даст, если газ не получится транспортировать. Ведь хранилища в Центральном и Восточном регионах маленькие.

То есть их там надолго не хватит в любом случае. Если говорить о текущей ситуации, то этого вполне достаточно. Если прессинг будет продолжаться, мы не знаем, сколько нужно будет,

– рассказывает он.

В общем, все эксперты разделяют мнение премьера, что текущего объема газа в хранилищах недостаточно. Поэтому правительство планирует и дальше увеличивать объемы голубого топлива на что из бюджета планируют выделить 12,7 миллиарда гривен.