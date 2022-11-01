Какая причина такого решения Витренко – пока неизвестно. Официальной информации о его отставке тоже нет.

Читайте также Облгазы группы Фирташа скоро перейдут в "Нафтогаз", – Витренко

Кто может стать новым руководителем компании

Согласно процедуре, Витренко должен уволить Наблюдательный совет "Нафтогаза". Теперь его функции выполняет Кабинет Министров, поэтому именно он будет одобрять соответствующее решение.