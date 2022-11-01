Яка причина такого рішення Вітренка – наразі невідомо. Офіційної інформації про його відставку також немає.

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Хто може стати новим очільником компанії

Згідно з процедурою, Вітренка повинна звільнити Наглядова рада "Нафтогазу". Наразі її функції виконує Кабінет Міністрів, тому саме він схвалюватиме відповідне рішення.

Посаду нового керівника НАК "Нафтогаз України" може обійняти чинний міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.