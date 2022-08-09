"Нафтогаз" 26 июля объявил о техническом дефолте, поскольку компания не смогла осуществить выплаты по евробондам их владельцам. Впоследствии НАК направил очередное предложение, содержащее дополнительные стимулы, включая дополнительные выплаты процентов владельцам бондов. Чтобы обеспечить поддержку двухлетнего моратория на выплаты долга после того, как первоначальное предложение было отклонено.

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Владельцы облигаций, которых представляет Dechert, понимают и сочувствуют трудностям, с которыми сейчас сталкивается Украина в результате продолжающегося военного конфликта с россией.

– говорится в заявлении юридической фирмы, представляющей владельцев евробондов.

В то же время владельцы евробондов "Нафтогаза" уверены в устойчивости украинского энергетического оператора, что подчеркнула компания Dechert.

Вместе с тем, компания (НАК "Нафтогаз" – 24 канал) остается устойчивым бизнесом, работающим на надежной финансовой основе, и не сталкивается с проблемами, которые возникают перед Украиной на суверенном уровне,

– добавили в заявлении юридической фирмы.

Примите во внимание! Dechert не раскрывает долю владельцев облигаций, которую он представляет. Владельцы должны проголосовать за предложение до 12 августа.

Что этому предшествовало

21 июля Кабмин признал неудовлетворительной работу правления НАК "Нефтегаз Украины", связанную с изменением кредитных условий с эмитентом его еврооблигаций Kondor Finance plc.

"Нафтогаз" ранее обращался к владельцам евробондов, прося добровольной отсрочки выплат.

Агентство Reuters сообщило, что консультанты кредиторов "Нафтогаза" рекомендовали отклонить просьбу НАК об отсрочке выплат и настаивать на полном погашении облигаций на 335 миллионов долларов.

25 июля компания сообщила, что не получила согласия кредиторов на отсрочку погашения еврооблигаций на 335 миллионов долларов и предупредила о "жестком дефолте" по евробондам.

26 июля "Нафтогаз" объявил о дефолте по еврооблигациям.

На следующий день, 27 июля, компания сообщила, что предложит владельцам евробондов новое соглашение по отсрочке выплат.

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