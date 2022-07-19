До початку нового опалювального сезону "Нафтогаз" повинен знайти 8 мільярдів доларів, аби накопичити планові 19 мільярдів кубометрів газу. Про це розповів голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

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Накопичення 19 мільярдів кубометрів газу

Вітренко пояснив, що виходячи з реального падіння обсягів споживання газу, достатньо було б достатньо мати у підземках сховищах, до початку опалювального сезону, 15 мільярдів кубометрів газу. На його думку, такий обсяг був би навіть із деяким запасом.

Однак цього разу уряд вирішив підняти планку на 4 мільярди кубометрів газу – до 19 мільярдів кубометрів газу, тож у компанії шукають, де взяти фінансування. За поточними оцінками мовиться про близько 8 мільярдів доларів.

Очільник "Нафтогазу" також пояснив, що у варіанті 15 мільярдів кубометрів газу компанії потрібно було б імпортувати близько 1 мільярда кубометрів газу, а потім ще в IV кварталі та в I кварталі протягом опалювального сезону.

У варіанті 19 мільярдів кубометрів газу "Нафтогаз" практично не залежить від імпорту в IV та І кварталах і "може підстрахувати енергетиків, якщо не зможуть забезпечити постачання вугілля, або інші ризики, які, найімовірніше, виникатимуть".

Зауважте! Нині запаси газу в підземних сховищах перевищили 11,4 мільярда кубометрів газу й наближаються до 11,5 мільярдів кубометрів газу. Зі слів Вітренка, щомісяця вони зростають щонайменше на 1 мільярд кубометрів газу.

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Де в "Нафтогазі" братимуть гроші

"Нафтогаз" домовився про нову кредитну лінію з ЄБРР на 300 мільйонів євро та веде переговори з американськими DFC та USAID, розповів Вітренко. Він додав, що попри термін погашення облігацій та відсотків 19 липня, є ще п'ять робочих днів пільгового періоду, протягом яких і очікується рішення кредиторів 21 липня та їхні збори 26 липня.

Ми не говоримо, що входимо в дефолт... Просимо увійти в нашу ситуацію й добровільно перенести виплати,

– сказав Вітренко.

Нагадаємо, що компанія звернулась до власників євробондів на суму майже 1,5 мільярда доларів із пропозицією відстрочити виплати купонів за ними на два роки, зокрема відкласти на такий самий термін погашення єврооблігацій-2022 на 335 мільйонів доларів.

Компанія пропонує виплатити всі купони за єврооблігаціями-2022 та 2024 19 липня 2024 року і того самого дня погасити єврооблігації-2022.

А купони за єврооблігаціями-2026 НАК хотіла б виплатити 8 листопада 2024 року.

Зверніть увагу! Незабаром у Раді буде ухвалення урядових законопроєктів стосовно залучення коштів для компенсації "Нафтогазу" імпорту газу та різниці в цінах між його ціною та ціною постачання газу для потреб побутових споживачів. Голова компанії уточнив, що наразі ця різниця становить близько 400 мільярдів гривень: за ціни постачання на внутрішньому ринку 7,4 гривні за кубометр газу, ціна імпорту – 60 гривень за кубометр газу.

Які євробонди "Нафтогазу" зараз в обігу

Нині на ринку перебувають в обігу три випуски єврооблігацій "Нафтогазу", усі вони були розміщені у 2019 році:

у липні – трирічні на 335 мільйонів доларів під 7,375% та п'ятирічні на 600 мільйонів євро під 7,125% (п'яту частину бондів у євро викупив ЄБРР),

в листопаді – семирічні на 500 мільйонів євро із дохідністю 7,625%, дата погашення випуску на 335 мільйонів доларів – 18 липня 2022 року.

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