Об этом 24 каналу рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. По его словам, проведение платежа "Нафтогазом" могло помешать самому правительству вести переговоры с инвесторами.

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Как "Нафтогаз" допустил дефолт

Фурса отметил, что дефолт компании произошел не потому, что она не платит. Дело в том, что "Нафтогаз" не успел быстро договориться с инвесторами о реструктуризации.

А это произошло потому, что, к сожалению, были созданы ожидания у инвесторов соответствующие, что компания будет погашать свой долг,

– объяснил инвестбанкир.

По его словам, когда же за 2 недели до погашения долга "Нафтогаз" пришел к инвесторам, они стали в жесткую позицию и договориться не удалось. Потому и возник дефолт.

Почему правительство не разрешило "Нафтогазу" заплатить

Фурса отметил, что на самом деле правительство не допустило погашения НАК "Нафтогаз" ее долга. Речь идет о сумме в 335 миллионов долларов.

Компания хотела заплатить, но правительство этого не допустило для того, чтобы этот платеж "Нафтогаза" не помешал самому правительству, Минфину сейчас провести переговоры с инвесторами,

– заявил он.

По словам инвестбанкира, если бы "Нафтогаз" заплатил, тогда как Украина как государство предложила инвесторам реструктуризацию, то у них возникли бы вопросы и это бы усложнило переговоры по реструктуризации государственного долга.

Фурса объяснил, что означает дефолт "Нафтогаза": смотрите видео

К чему готовиться этой зимой

Фурса отметил, что "Нафтогаз" был в переговорах с Европейским банком реконструкции и развития на сумму около 1 миллиарда долларов, чтобы иметь деньги на закупку газа. Переговоры заблокированы, потому что ЕБРР не может кредитовать компанию, которая находится в состоянии дефолта.

Поэтому, по мнению инвестбанкира, вероятнее всего, этой зимой будет тяжело. Нам следует готовиться к жесткой экономии, учитывая цену на газ, которая сейчас есть.

Это более 2300 долларов за тысячу кубометров. Это почти в 10 раз больше, чем было у нас несколько лет назад, это высокая цена,

– отметил он.

Инвестбанкир добавил, что даже если бы "Нафтогаз" взял у ЕБРР нужный миллиард долларов, то много газа бы не купил. Поэтому этой зимой будет мало газа, будут проблемы и нужно будет очень жестко экономить.

Что делать "Нафтогазу"

По словам Фурсы, ситуация у "Нафтогаза" неприятная и нужно было раньше решать вопросы с инвесторами в координации правительства и самой компании. Следовало ему заранее начать переговоры, предложить условия реструктуризации с запасом времени, чтобы успеть.

Что делать сейчас? Сейчас, во-первых, дождаться суверенной реструктуризации, чтобы никому уже не мешать. А затем договориться на условиях, которые могут быть тождественны государственным,

– отметил он.

Он объяснил, что речь идет о договоренностях "Нафтогаза" с инвесторами по реструктуризации, чтобы быть не в состоянии дефолта, а реструктуризировать свой долг.

Кстати! Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук рассказал о ситуации с газом и объяснил, чего ждать украинцам зимой.

Что этому предшествовало

25 июля компания сообщила, что не получила согласия кредиторов на отсрочку погашения еврооблигаций на 335 миллионов долларов и предупредила о "жестком дефолте" по евробондам.

26 июля "Нафтогаз" объявил о дефолте по еврооблигациям.

Впоследствии в НАК "Нафтогаз" сообщили, что безотлагательно предложат новое соглашение по получению согласия владельцев еврооблигаций на отсрочку выплат по ним.

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