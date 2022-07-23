Об этом 24 каналу рассказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. Он также отметил, что если раньше мы потребляли 13 миллиардов кубов, то сегодня мы будем потреблять где-то 10 миллиардов, ведь многие украинцы выехали за границу.

Читайте также Кабмин установил новые цены на газ до 2023 года: сколько будет стоить тысяча кубометров газа

Какой будет зима для украинцев

"Уже есть заявления от "Нафтогаза", что, к сожалению, будут уменьшать температурный режим для населения. Люди должны это понимать и готовиться к этому", – говорит Юрий Корольчук.

По его словам, около 10 миллиардов кубов газа мы сможем потреблять. И нам должно было хватить, ведь мы добываем около 18 миллиардов, таким образом, у нас есть еще газ на нужды промышленности.

В чем есть проблема – мы обычно потребляем газ зимой тот, что закачиваем в подземные хранилища. Так было и в предыдущие годы, где-то 30-40 миллионов кубометров газа закачивают в хранилища. Сейчас есть еще одна проблема – условный конфликт между "Нафтогазом" и правительством,

– отмечает специалист.

"Нафтогаз" говорит, что Украине хватит 15 миллиардов кубометров газа и они правы, кстати, потому что мы сократили потребление газа. Но правительство говорит, что нужно 19 миллиардов кубометров. И оно также право, потому что россия может прекратить транзит газа.

Мы заложники транзита российского газа

По словам Корольчука, мы должны понимать, что если транзит российского газа прекращается, то падает давление в системе. На данный момент транзит продолжается, хотя и россияне сократили поставки газа через Сохрановку.

"И если полностью прекратят транзит газа, например, в октябре, то нам нужно будет "нести этот мешок с 19 миллиардами кубометров газа" до апреля 2023 года. И вопрос, хватит ли нам его", – говорит Юрий Корольчук.

Заявления о сложной зиме обоснованы. Возможно, она будет нормальной. Но готовиться нужно к худшим условиям. Сейчас у нас есть проблема с тем, что на европейском рынке негде приобрести этот газ,

– добавляет эксперт.

"Поэтому, по состоянию на сегодняшний день, мы заложники транзита российского газа, я верю, что подготовительные работы проводятся. Но мы можем столкнуться с тем, что у нас не будет возможности докачать газ потребителям", – резюмирует Юрий Корольчук.

Вас может заинтересовать: Поднимутся ли цены в дальнейшем – смотрите видео