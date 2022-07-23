Про це 24 каналу розповів експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. Він також зазначив, що раніше ми споживати 13 мільярдів кубів, то сьогодні цифра – 10 мільярдів, адже багато українців виїхали за кордон.

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Якою буде зима для українців

"Вже є заяви від "Нафтогазу", що, на жаль, будуть зменшувати температурний режим для населення. Люди мають це розуміти і готуватися до цього", – каже Юрій Корольчук.

За його словами, приблизно 10 мільярдів кубів газу ми зможемо споживати. І нам мало б вистачити, адже ми видобуваємо близько 18 мільярдів, таким чином, у нас є ще газ на потреби промисловості.

У чому маємо проблему – ми зазвичай споживаємо газ взимку той, що закачуємо в підземні сховища. Так було і в попередні роки, десь 30-40 мільйонів кубометрів газу закачують у сховища. Зараз є ще одна проблема – умовний конфлікт між "Нафтогазом" та урядом,

– зазначає фахівець.

"Нафтогаз" каже, що Україні вистачить 15 мільярдів кубометрів газу і вони праві, до речі, бо ми скоротили споживання газу. Але уряд каже, що треба 19 мільярдів кубометрів. І він також правий, бо росія може припинити транзит газу.

Ми заручники транзиту російського газу

За словами Корольчука, ми маємо розуміти, що якщо транзит російського газу припиняється, то падає тиск в системі. Станом на зараз, транзит триває, хоча й росіяни скоротили поставки газу через Сохрановку.

"І якщо повністю припинять транзит газу, наприклад, в жовтні, то нам треба буде "нести цей мішок з 19 мільярдами кубометрів газу" до квітня 2023 року. І питання, чи нам його вистачить", – говорить Юрій Корольчук.

Заяви про складну зиму обґрунтовані. Можливо, вона буде нормальною. Але готуватися потрібно до гірших умов. Зараз ми маємо проблему із тим, що на європейському ринку немає де придбати цей газ,

– додає експерт.

Тому, станом на зараз, за словами експерта, ми заручники транзиту російського газу. Підготовчі роботи проводяться, в це варто вірити. Але ми можемо зіштовхнутись із тим, що у нас не буде можливості докачати газ до споживачів, резюмує Юрій Корольчук.

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