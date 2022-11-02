ЗМІ 1 листопада повідомили, що Юрій Вітренко йде з посади голови НАК "Нафтогаз" та написав заяву на звільнення. За словами нардепів Железняка та Гончаренка, його наступником може стати чинний міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

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Згідно з процедурою, звільнити Вітренка повинна Наглядова рада Нафтогазу, однак за її відсутності це може зробити Кабмін, який зараз виконує функції ради. Така ситуація була з попередником Вітренка – Андрієм Коболєвим. Тож 1 листопада Кабмін задовольнив заяву Вітренка, однак він продовжуватиме виконувати обов'язки глави НАК до 3 листопада включно.

Можливі причини та версії звільнення Вітренка

Аналітик Юрій Щедрін, у коментарі 24 каналу, розповідає, що Вітренко міг залишити свій пост та написати заяву з огляду на декілька причин.

Мені здається, що основна – це те, що у них погіршились відносини з прем'єр-міністром і вони не змогли надалі працювати. Це, як одна з версій.

Інша, що сам Вітренко не хоче бути відповідальним за цей надважкий опалювальний сезон, адже він звільнився й може тепер казати, що все, що не відбудеться – це вже не з його вини.

Юрій Щедрін Аналітик "Центру розвитку міст" Думаю, що можуть бути саме ці дві версії, але точно я не знаю. Мені особисто здається, що щось з цих двох: перше, що він не зміг співпрацювати наразі з Денисом Шмигалем, друге – що не хоче нести відповідальність.

Андрій Закревський теж має два варіанти звільнення Вітренка з "Нафтогазу", однак вони різняться від думок, які озвучив Щедрін.

Позитивний сценарій. Перша – те, що Вітренко зробив те, що повинен був, тож незабаром колишній очільник "Нафтогазу" може очолити нові посади.

Можемо очікувати, що Юрій Юрійович сходить у відпустку і з’явиться знову на якихось посадах, які відповідають його амбіціям. Для нього НАК "Нафтогаз" був завданням і сходинкою, а не мрією всього свого життя,

– вважає Закревський.

Другий момент – негативний сценарій. Закревський нагадує, що минулого разу, коли Україна закупила бурові верстати й почала бурити, в керівництво був призначений Фаворов з Коболєвим.

Андрій Закревський Голова правління Асоціації "Нафта та Газ України", генеральний директор нафтогазового консультаційного центру "Ньюфолк" Я сподіваюсь, що Україна собі не може дозволити нових Фаворових та Коболєвих і все ж таки це звільнення – це крок до наступних звершень Вітренка, а не намагання взяти й знову припинити буріння, припинити зелену енергетику, повернути оцю незрозумілу матричну систему управління НАК "Нафтогазом", коли ніхто ні за що не відповідає і буріння та видобуток не зростає.

Яким було правління Вітренка

Андрій Закревський зауважує 24 каналу, що знає особисто Вітренка давно й може охарактеризувати, як амбітну та наполегливу людину, яка завжди намагається доводити все до кінця.

І якщо аналізувати півтора року, які він був у НАК "Нафтогазі", то перших пів року він домігся того, щоб на щось впливати у "Нафтогазі", тобто вибив цих "збитих льотчиків" у вигляді невідомо кого, які були у наглядовій раді. І по суті у "чистими" у нього був всього рік, щоб на щось вплинути,

– вважає він.

Вітренко в кріслі голови "Нафтогазу"

Юрія Вітренка призначили головою НАК 29 квітня, одразу після звільнення Андрія Коболєва 28 квітня 2021 року. Вітренко на той момент був виконуючий обов'язки глави Міненерго та колишній виконавчий директор "Нафтогаз".

Вітренко повинен був обіймати посаду голови "Нафтогазу" рік, однак 28 квітня цього року його було перепризначено повторно.

Закревський також додає, що говорячи про правління Вітренка, потрібно зауважити три моменти, які встиг зробити, бувши в кріслі голови "Нафтогазу": спрощення структури "Нафтогазу", запуск зеленої трансформації та бурових верстатів.

Він розповідає, що Вітренко побудував вертикальну структуру у "Нафтогазі" за період свого правління та запустив зелену трансформацію, в результаті чого було відкрито та під’єднано до системи декілька біогазових та біометанових проєктів. Також за півтора року у "Нафтогазі" Вітренко запустив бурові верстати й у вересні вперше працювали всі бурові.

Тобто три головних речі, які він встиг зробити, може, не до кінця, але зроблено. І є те, що стосується війни. Мабуть, цей момент теж не можна оминути,

– підкреслює Закревський.

Він вважає, що те завдання за яке Вітренко сперечався з Кабміном, він зробив і Україні завдяки цьому має зараз у сховищах 15 мільярдів кубометрів газу з якими входить в опалювальний сезон.

Зауваження до "Нафтогазу" за Вітренка

Голова правління Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, під час розмови з 24 каналом, називає декілька моментів, що так і не були вирішені за час правління Вітренка, тож це могло слугувати підставами для звільнення. Як от, наприклад, розслідування стосовно програми збільшення видобутку газу.

Олег Попенко Голова правління Спілки споживачів комунальних послуг Пам’ятаєте, Коболєв заявляв у 2015 році: ви нам збільшуєте тарифи, а ми у 2020 році даємо вам не 14 мільярдів кубометрів газу, а 20. В результаті падіння впало – це його зона відповідальності. Він це питання ніяк не вирішив. І паралельно з цим ми можемо казати про зниження видобутку газу навіть до початку повномасштабної війни.

Робота з кредиторами "Нафтогазу"

Наступний момент Попенко вважає провал роботи "Нафтогазу" з кредиторами України та власниками євробондів. "Кредитори вимагали сплату відсотків – 335 мільйонів доларів. Фактично Вітренко самоусунувся від цього", – зазначає він.

Нагадаємо, що у липні Юрій Вітренко звернувся до тримачів євробондів, просячи добровільного відстрочення виплат за євробондами, аби Україна змогла накопичити достатньо кількість газу до початку опалювального сезону. На той момент у сховищах було лише 11,4 мільярда кубометрів газу, що суттєво менше за планові 19 мільярдів кубометрів. Однак консультанти кредиторів порекомендували відхилити прохання НАК про відстрочку виплат та наполягати на повному погашенні облігацій на 335 мільйонів доларів.

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Альтернативні маршрути поставки газу та тарифи

На думку Попенка, "Нафтогазу" провалив організацію альтернативних маршрутів поставки газу, тобто закупівля газу не тільки в Росії та Європі, а, наприклад, закупівля через польські СПГ термінали. "Цього взагалі нічого не було зроблено", – підкреслює він.

Що стосується тарифів, то співрозмовник зауважує, що "Нафтогаз" сам нічого не пропонував, було лише рішення уряду. На його думку, повинна бути реалізована тарифна політика, згідно з якою чим більше ти споживаєш газу, тим більше ти сплачуєш, як це є у більшості європейських країн.

"Нафтогаз" не виконав вказівку уряду закачати 19 мільярдів кубометрів газу на цей рік. Було закачано лише 14,3 мільярда і це величезна проблема, яка не була вирішена,

– резюмує Попенко.

Опалювальний сезон

Почувши про звільнення Вітренка, у багатьох могло виникнути питання, чи не вплинуть це події на опалювальний сезон перед його стартом. Аналітик "Центру розвитку міст" Юрій Щедрін вважає, що не буде якогось значного негативного вплив саме від звільнення, адже зараз ні Вітренко, ні новий керівник навряд чи зможуть щось змінити.

Так, мабуть, буде якийсь час, поки новий керівник увійде у справи, але я не думаю, що це якось серйозно відіб’ється на результатах опалювального сезону. Адже вся підготовка до нього вже була виконане при Вітренку,

– ділиться він.

Нагадаємо! Нещодавно Денис Шмигаль повідомив, що Україна вже накопичила понад 14 мільярдів газу у сховищах, але продовжить закачку газу у сховища й надалі. Адже зі слів прем'єр, цього обсягу недостатньо з огляду на надзвичайні умови в яких опинилась країна.

Чи достатньо газу у сховищах

Андрій Закревський зауважує, що важко прорахувати по яким об'єктам буде завдавати удари ворог, тож може статись так, що наявного обсягу газу буде недостатньо. Експерт з ринку енергетики пояснює, що якщо буде розбомблена інфраструктура, то те, що є у західних сховищах буде більш ніж достатньо газу нічого не дасть, якщо газ не вийде транспортувати. Адже у сховища у Центральному та Східному регіонах маленькі.

Тобто їх там на довго не вистачить в будь-якому випадку. Якщо говорити про поточну ситуацію, то цього повністю достатньо. Якщо пресинг буде продовжуватись, ми не знаємо скільки потрібно буде,

– розповідає він.

Загалом усі експерти поділяють думку прем'єра, що поточного обсягу газу у сховищах недостатньо. Тож уряд планує й надалі збільшувати обсяги блакитного палива на що з бюджету планують виділити 12,7 мільярда гривень.