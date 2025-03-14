Яка вартість 1 євро сьогодні
Станом на 14 березня, офіційний курс євро в Україні – 45 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.
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Зверніть увагу! На початку тижня (10 березня) курс євро був на рівні – 44,73 гривні за євро.
Відповідно до даних "Мінфіну", середній курс євро у банках змінився так:
- купівля – 44,90 гривні за євро;
- продаж – 45,45 гривні за євро.
В обмінниках середній курс євро сьогодні такий:
- купівля – 45,01 гривні за євро;
- продаж – 45,25 гривні за євро.
За скільки сьогодні можна купити 500 євро
- щоб купити 500 євро у банку сьогодні потрібно витратити приблизно 22 725 гривень;
- для придбання 500 євро в обміннику необхідно мати орієнтовно 22 625 гривень.
Скільки можна отримати при здачі 500 євро сьогодні
- якщо здавати 500 євро у банку, можна отримати приблизно 22 450 гривень;
- при обміні 500 євро в обмінному пункті можна отримати десь 22 505 гривень.