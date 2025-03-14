Яка вартість 1 євро сьогодні

Станом на 14 березня, офіційний курс євро в Україні – 45 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Зверніть увагу! На початку тижня (10 березня) курс євро був на рівні – 44,73 гривні за євро.

Відповідно до даних "Мінфіну", середній курс євро у банках змінився так:

купівля – 44,90 гривні за євро;

продаж – 45,45 гривні за євро.

В обмінниках середній курс євро сьогодні такий:

купівля – 45,01 гривні за євро;

продаж – 45,25 гривні за євро.

За скільки сьогодні можна купити 500 євро

щоб купити 500 євро у банку сьогодні потрібно витратити приблизно 22 725 гривень;

сьогодні потрібно витратити приблизно 22 725 гривень; для придбання 500 євро в обміннику необхідно мати орієнтовно 22 625 гривень.

Скільки можна отримати при здачі 500 євро сьогодні