Какая стоимость 1 евро сегодня

По состоянию на 14 марта, официальный курс евро в Украине – 45 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Обратите внимание! В начале недели (10 марта) курс евро был на уровне – 44,73 гривны за евро.

Согласно данным "Минфина", средний курс евро в банках изменился так:

покупка – 44,90 гривны за евро;

продажа – 45,45 гривны за евро.

В обменниках средний курс евро сегодня такой:

покупка – 45,01 гривны за евро;

продажа – 45,25 гривны за евро.

За сколько сегодня можно купить 500 евро

чтобы купить 500 евро в банке сегодня нужно потратить примерно 22 725 гривен;

сегодня нужно потратить примерно 22 725 гривен; для приобретения 500 евро в обменнике необходимо иметь ориентировочно 22 625 гривен.

Сколько можно получить при сдаче 500 евро сегодня