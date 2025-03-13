Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,50 гривны. То есть цена валюты выросла на 9 копеек против 12 марта. Официальный курс евро в свою очередь составляет 45,16 гривны. То есть цена упала на 5 копеек.

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По состоянию на 14 марта курс НБУ будет такой:

доллар – 41,52 гривны,

евро – 45 гривен.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 13 марта курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,25 гривны , продажа – по 41,85 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,66 гривны , продажа – по 41,64 гривны ,

, продажа – , по состоянию на 9 марта, в обменниках: покупка – по 41,30 гривны, продажа – по 41,75 гривны.

На каком уровне будут курсы валют с новой рабочей недели

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что курсы валют на следующей неделе не удивят резкими изменениями. Таким образом, доллар будет находиться на уровне 41,40 – 42 гривны, а евро на уровне 44,50 – 45,50 гривны.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Во-первых, на рынке будет действовать режим "управляемой гибкости", что делает невозможным резкие курсовые "скачки". Во-вторых, принятые монетарные меры по поддержанию прочности гривны и подавления роста цен скажутся на курсовых колебаниях.

Кроме того, Лесовой добавляет, что будет иметь влияние и сезонный фактор повышенного предложения, а также минимальная разница между курсами межбанка и наличного рынка. Иногда наличные курсы даже могут быть несколько ниже безналичных.