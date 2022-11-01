Юрий Витренко будет уволен с должности главы НАК "Нафтогаз Украины" до конца недели. Об этом сообщает 24 канал.

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Вероятный кандидат на должность главы "Нафтогаза"

Предварительно, вместо Витренко будет назначен нынешний глава Минрегиона Алексей Чернышов. Решение ожидается к концу текущей недели.

Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, на ближайшую пленарную неделю запланирован кадровый вопрос, связанный с региональной политикой.

Увольнение Чернышова в связи с переходом на новую должность,

– сказал Железняк.

По словам депутата, Министерство региональной политики может быть объединено с Министерством инфраструктуры. После чего оба ведомства станут одним целым, а руководить ими будет действующий министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Напомним, что Витренко был назначен главой "Нафтогаза" 28 апреля 2021 года после увольнения Андрея Коболева. Через год правительство переназначило Витренко еще на один год.

Алексей Чернышов возглавляет Минрегион с 2020 года. До этого чиновник год работал главой Киевской областной государственной администрации.

Что известно об увольнении Витренко

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко уходит с должности. 1 ноября СМИ сообщили, что чиновник написал заявление об отставке. Какая причина такого решения – пока неизвестно. Официальной информации об отставке тоже пока нет.

Согласно процедуре, Витренко должен уволить Наблюдательный совет "Нафтогаза". Теперь его функции выполняет Кабинет Министров, поэтому именно он будет принимать соответствующее решение.

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