Об этом рассказал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Вероятно, Чернышев заменит ушедшего с должности главы НАК Нафтогаз Украины Юрия Витренко.

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Постановление об уходе Чернышева зарегистрировали в Раде

Мельничук рассказал, что в Верховной Раде зарегистрировали заявление Чернышева об отставке с должности министра развития общин и территорий Украины. Также эту информацию подтвердил народный депутат Ярослав Железняк.

Постановление об увольнении с должности министра развития общин и территорий Украины Чернышева подали в Верховную Раду,

– написал нардеп.

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