Чернышов якобы возглавит НАК "Нафтогаз". Об этом сообщили источники в "Слуге народа".

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Кадровые изменения

Министра инфраструктуры Алексея Кубракова повысят до вице-премьера. Такие кадровые изменения якобы рассматривались еще несколько недель назад.

Впрочем, не спешили, пока не будет решен вопрос об увольнении Юрия Витренко из "Нафтогаза". По данным НАК, Витренко будет на должности до 3 ноября включительно. Напомним, Кабмин уволил Витренко 1 ноября.

Нардеп Ярослав Железняк и раньше отмечал, что должность Витренко займет Чернышов. Его должны назначить до конца этой недели.

Что известно о Чернышове

Алексей Чернышов стал министром общин и территорий в марте 2020 года. Депутаты Верховной Рады большинством проголосовали за назначение нового правительства. До этого он работал главой ОГА Киевской области.

Чернышов родом из Харькова. До начала политической карьеры был известен как предприниматель и инвестор, в частности, основатель инвестиционной компании VI2 Partners.

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