Про це розповів представник уряду у Верховні й Раді Тарас Мельничук. Ймовірно, Чернишов замінить Юрія Вітренка, який пішов з посади голови НАК "Нафтогаз України".
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Постанову про звільнення Чернишова зареєстрували у Раді
Мельничук розповів, що у Верховній Раді зареєстрували заяву Чернишова про відставку з посади міністра розвитку громад та територій України. Також цю інформацію підтвердив народний депутат Ярослав Железняк.
Постанову по звільненню з посади міністра розвитку громад та територій України Чернишова подали у Верховну Раду,
– написав нардеп.
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