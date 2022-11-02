Про це розповів представник уряду у Верховні й Раді Тарас Мельничук. Ймовірно, Чернишов замінить Юрія Вітренка, який пішов з посади голови НАК "Нафтогаз України".

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Постанову про звільнення Чернишова зареєстрували у Раді

Мельничук розповів, що у Верховній Раді зареєстрували заяву Чернишова про відставку з посади міністра розвитку громад та територій України. Також цю інформацію підтвердив народний депутат Ярослав Железняк.

Постанову по звільненню з посади міністра розвитку громад та територій України Чернишова подали у Верховну Раду,

– написав нардеп.

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