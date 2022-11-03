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Чернишова призначили головою "Нафтогазу"

Кабінет Міністрів під час засідання 3 листопада призначив ексміністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова головою правління НАК "Нафтогаз України". Цього ж дня Верховна Рада підтримала його відставку з попередньої посади. За звільнення Чернишова проголосували 279 нардепів.

За інформацією ZN.UA, заступник голови НАЗК Андрій Вишневський розповів, що законне призначення Чернишова на посаду голови "Нафтогазу" можливе лише у разі внесення змін до статуту компанії.

Адже згідно із законом про запобігання корупції, людям, які припинили діяльність виконання функцій держави протягом року, заборонено укладати трудові договори з юридичними особами приватного права. Тож наразі призначення будь-якого члена Кабміну на будь-яку посаду у компанії буде незаконним.

Наше застереження лежить виключно у юридичній, а не політичній площині. Воно не стосується персонально пана Чернишова, і спрямоване лише на те, щоб політичне рішення реалізовувалось виключно в законний спосіб,

– зауважив Вишневський.

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