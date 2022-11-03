Отметим, что министерство развития общин и территорий планируют объединить с Мининфраструктуры, руководителя которого хотят повысить до вице-премьера. В свою очередь, назначению Чернышева на должность главы НАК "Нафтогаз Украины" должно было произойти до конца этой недели.

Интересно Кадровые изменения: постановление об увольнении одного из министров зарегистрировали в Верховной Раде

Чернышева назначили главой "Нафтогаза"

Кабинет Министров на заседании 3 ноября назначил экс-министра развития общин и территорий Алексея Чернышева председателем правления НАК "Нафтогаз Украины". В этот же день Верховная Рада поддержала его отставку с прежней должности. За увольнение Чернышева проголосовали 279 нардепов.

По информации ZN.UA , заместитель председателя НАПК Андрей Вишневский рассказал, что законное назначение Чернышева на должность главы "Нафтогаза" возможно только в случае внесения изменений в устав компании.

Ведь по закону о предотвращении коррупции людям, прекратившим деятельность выполнения функций государства в течение года, запрещено заключать трудовые договоры с юридическими лицами частного права. Поэтому назначение любого члена Кабмина на любую должность в компании будет незаконным.

Наше предостережение лежит исключительно в юридической, а не политической плоскости. Оно не касается персонально господина Чернышева, и направлено только на то, чтобы политическое решение реализовывалось исключительно законным способом,

– отметил Вишневский.

Об увольнении предыдущего главы "Нафтогаза" Юрия Витренко объявили 1 ноября. Его назначили на этот пост 28 апреля 2021 года после увольнения Андрея Коболева. Через год правительство переназначило Витренко еще на один год.

Согласно процедуре, Витренко должен уволить Наблюдательный совет "Нафтогаза". Теперь его функции выполняет Кабинет Министров, поэтому именно он будет принимать соответствующее решение.

Любопытно! Алексей Чернышев стал министром общин и территорий в марте 2020 года. До этого он возглавлял Киевскую областную государственную администрацию. До начала политической карьеры Чернышев был известен как предприниматель и инвестор. В частности, он основал инвестиционную компанию VI2 Partners.