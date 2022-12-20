В Пенсионном фонде дали четкий ответ, что при расчете субсидии помощь от международных организаций к совокупному доходу семьи не учитывается.

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В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины 20 июля 2020 года № 632 Некоторые вопросы выплаты государственной социальной помощи в среднемесячный совокупный доход не включаются социальные выплаты, в частности:

помощь на проживание внутри перемещенным лицам (ВПЛ);

компенсация затрат на временное размещение ВПЛ, переместившихся в период действия военного положения.

Как рассчитывают субсидию

Размер – это как разница между стоимостью жилищно-коммунальных услуг и объемом обязательного платежа. Следовательно, зная доход семьи, а также членов семьи можно самостоятельно рассчитать размер обязательного платежа и ориентировочный размер субсидии. Также заметим, что жилищная субсидия рассчитывается раздельно на отопительный и неотапливаемый сезоны.