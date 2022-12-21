Могут ли претендовать на помощь от государства владельцы автомобилей

Как сообщают в Пенсионном фонде, имеющие собственные автомобили могут претендовать на субсидию.

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Однако есть определенные условия:

Если лицо из состава домохозяйства, или член семьи лица из домохозяйства имеет одно транспортное средство (кроме мопедов, прицепа), с года выпуска которого прошло более 5 лет, или несколько автомобилей старше 15-летнего возраста, тогда субсидия начисляется.

Если же конкретный член одного домохозяйства имеет в собственности по крайней мере одно транспортное средство, с момента выпуска которого не прошло пяти лет или два или более автомобилей в возрасте до 15 лет, то субсидия в таком случае не назначается.

Как влияет на субсидию международная помощь от организаций

Напоминаем, что при расчете субсидии помощь от международных организаций к совокупному доходу семьи не считается.

Средний размер субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг во время отопительного сезона будет составлять от 1,7 до 1,8 тысячи гривен в месяц.

По ноябрю 2,4 миллиона домохозяйств уже получают жилищные субсидии. Чтобы узнать, какой размер субсидии вы назначили, нажмите здесь.

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Какие документы нужны для субсидии

Чтобы оформить субсидию, следует подать заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии и декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.

При необходимости могут быть добавлены: