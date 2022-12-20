Предоставленная помощь является вторым траншем из выделенного ранее гранта общим размером 4,5 миллиарда долларов.

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На что пойдут выделенные средства

Как сообщает Министерство финансов Украины, привлеченное грантовое финансирование будет направлено на обеспечение пенсионных выплат и зарплат работникам гражданской защиты, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий.

С первых дней преступного вторжения России в Украину, Соединенные Штаты поддерживают нас по всем возможным направлениям, в том числе оказывая финансовую помощь для госбюджета в форме грантов. Такая помощь чрезвычайно важна, ведь не только позволяет сохранить возможность вовремя и в полном объеме осуществлять приоритетные социальные платежи, но еще и не увеличивает дальнейшую долговую нагрузку на госбюджет,

– отмечает Министр финансов Украины Сергей Марченко.

Сколько помощи уже было выделено США