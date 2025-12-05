Уряд оновив правила, за якими "Укренерго" закуповує електроенергію для покриття технологічних втрат. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єрку Юлію Свириденко.
Яке рішення ухвалив уряд?
Тепер оператор системи передачі отримав можливість купувати електроенергію не лише на ринках із різкими коливаннями вартості, а й на спеціалізованих аукціонах, де ціни зазвичай є стабільнішими та нижчими.
Для споживачів це означає повільніше зростання тарифу на передачу, а для промисловості – більш передбачувані витрати. Це особливо важливо для підприємств-експортерів, які залежать від прогнозованої вартості електроенергії та створюють робочі місця.
Як не сплачувати за доставку газу?
Українці можуть уникнути оплати за доставку газу, офіційно відключившись від газопостачання.
Мешканці багатоквартирних будинків отримують окремі платіжки за технічне обслуговування газових мереж, яке сплачується раз на 3–5 років.