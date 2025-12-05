Правительство обновило правила, по которым "Укрэнерго" закупает электроэнергию для покрытия технологических потерь. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на премьера Юлию Свириденко.

Какое решение приняло правительство?

Теперь оператор системы передачи получил возможность покупать электроэнергию не только на рынках с резкими колебаниями стоимости, но и на специализированных аукционах, где цены обычно стабильнее и ниже.

Для потребителей это означает медленный рост тарифа на передачу, а для промышленности – более предсказуемые расходы. Это особенно важно для предприятий-экспортеров, которые зависят от прогнозируемой стоимости электроэнергии и создают рабочие места.

