Тариф на распределение электроэнергии вырастет
НКРЭКУ пересмотрела тарифы на распределение электроэнергии для шести операторов в зоне боевых действий. Однако изменения будут касаться только небытовых потребителей, то есть для рядового населения ничего не изменится.
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Тарифы будут повышаться в апреле и июле 2023 года. Для разных классов напряжения тариф вырастет по-разному:
- на 54,4 – 81,7% для первого класса напряжения,
- на 35,6 – 56,7% – для второго.
В новых тарифах для шести операторов системы распределения пересмотрели, в частности, расходы:
- на выплаты зарплат;
- на оплату услуг по передаче электроэнергии и диспетчерским услугам НЭК "Укрэнерго";
- на закупку потерь электроэнергии в сетях;
- на закупку электроэнергии на спотовом рынке.
Для каких операторов возрастут расценки
Тарифы на распределение электроэнергии НКРЭКУ просмотрела для шести операторов системы распределения. Тарифы на распределение электроэнергии будут повышаться поэтапно для находящихся в зоне боевых действий облэнерго:
- "ДТЭК Донецкие электросети";
- "Запорожьеоблэнерго";
- "Херсоноблэнерго";
- "ДТЭК Высоковольтные сети";
- "Луганское энергетическое объединение";
- ГП "Региональные электросети".