Що означає для громадян можлива реформа субсидій
Ще раніше заступник очільника Офісу президента Ростислав Шурма повідомив, що влада України розглядає можливість змін у механізмі виплат субсидій. Мова йде про те, що людям доведеться спочатку самостійно оплачувати рахунки за спожиті послуги, а лише згодом держава компенсуватиме частину цих коштів на рахунки.
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Зрештою, це рішення держави допомагати громадянам, які не можуть платити справедливу ціну, але це не автоматично дешева ціна для всіх,
– додав заступник очільника Офісу президента.
Чи підвищуватимуть тарифи на комуналку
В нинішніх умовах для споживачів поки не наважуються підняти усі тарифи, адже зараз складно усім.
Справді, коли є війна і людям і так важко, приймати рішення про підвищення тарифів – складне рішення насамперед щодо наших 40 мільйонів громадян. Друге, ми дійсно думаємо про проблему субсидування та системної збитковості, відсутність стимулів для збільшення та виробництва електроенергії, та видобутку газу,
– каже урядовець.
До теми Тариф на електроенергію зросте: коли це станеться й чи буде підняття масштабним
Водночас українці вже скоро почнуть платити більше за воду та водовідведення. Орієнтовно сума у платіжках збільшиться на 60 гривень. Перегляд відбуватиметься у два етапи:
- Перший – переглянуть зростання середньозважених тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення ліцензіатів в середньому на 12,3%, під час другого – 14,1%;
- Другий – під час нього витрати одного домогосподарства (родини з 2 – 3 осіб) на водопостачання та водовідведення за місяць орієнтовно зростуть на 60 гривень.