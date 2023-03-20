Що означає для громадян можлива реформа субсидій

Ще раніше заступник очільника Офісу президента Ростислав Шурма повідомив, що влада України розглядає можливість змін у механізмі виплат субсидій. Мова йде про те, що людям доведеться спочатку самостійно оплачувати рахунки за спожиті послуги, а лише згодом держава компенсуватиме частину цих коштів на рахунки.

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Нагадуємо, що зараз діє такий принцип виплати: субсидія одразу враховується у рахунках за комунальні послуги.

Зрештою, це рішення держави допомагати громадянам, які не можуть платити справедливу ціну, але це не автоматично дешева ціна для всіх,

– додав заступник очільника Офісу президента.

Чи підвищуватимуть тарифи на комуналку

В нинішніх умовах для споживачів поки не наважуються підняти усі тарифи, адже зараз складно усім.

Справді, коли є війна і людям і так важко, приймати рішення про підвищення тарифів – складне рішення насамперед щодо наших 40 мільйонів громадян. Друге, ми дійсно думаємо про проблему субсидування та системної збитковості, відсутність стимулів для збільшення та виробництва електроенергії, та видобутку газу,

– каже урядовець.

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Водночас українці вже скоро почнуть платити більше за воду та водовідведення. Орієнтовно сума у платіжках збільшиться на 60 гривень. Перегляд відбуватиметься у два етапи: