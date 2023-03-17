Буде 2 етапи перегляду тарифів. Про це повідомила Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

До речі Тариф на електроенергію: на скільки може зрости та коли

Під час першого етап переглянуть зростання середньозважених тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення ліцензіатів в середньому на 12,3%, під час другого – 14,1%.

За 2 етапи перегляду тарифів витрати одного домогосподарства (родини з 2-3 осіб) на водопостачання та водовідведення за місяць орієнтовно зростуть на 60 гривень.

Чому підвищують тарифи

Ціни переглядають, оскільки змінилась вартість складових, які впливають на собівартість послуг. Виросли ціни на електричну енергію, реагенти, пально-мастильні матеріали тощо. Відповідно виникає необхідність у перегляді тарифів на воду.

на електроенергію за рік ціна виросла у середньому на 18%.

на паливо – зросла вдвічі;

на реагенти – зросла вдвічі.

Крім того, в тарифах включають інвестиційну складову, розмір якої залежить від заходів, які визначених схваленою інвестиційною програмою на відповідний рік.

Можуть бути погані наслідки

Попередили, що відсутність тарифних коштів на реагенти вплине на якість води та нестиме загрозу санітарно-епідеміологічному благополуччю. Погіршиться стан розрахунків водоканалів за електричну енергію, виникатиме заборгованість, що негативно вплине на економіку.

Також будуть більш зношені мережі та обладнання, збільшиться кількість аварій та час на відновлення роботи систем водопостачання.