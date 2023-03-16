Як може зрости тариф для населення

Наразі українці в середньому сплачують десь близько 240 гривень на місяць за електроенергію. Однак після перегляду чинних тарифів та підняття їх до ринкового рівня платіжна можу зрости до близько 840 гривень,

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Як працює ринок електроенергії в Україні

В Україні діє система забезпечення "громадських інтересів" на ринку електричної енергії (ПСО), яка полягає у штучному утриманні тарифів на двох рівнях, що залежать від кількості спожитих кіловатів.

1,44 гривні за кіловат-годин, якщо домогосподарство спожило менш як 250 кіловат-година на місяць.

1,68 гривні за кіловат-годин у разі споживання понад 250 кіловат-годин на місяць.

Завдання забезпечувати ці ціни покладено на енергогенеруючі державні компанії – оператора атомних станцій НАЕК "Енергоатом" та "Укргідроенерго".

Тож ці компанії повинні компенсувати "постачальникам універсальних послуг" різницю між ринковою вартістю електроенергії та 1,44 – 1,68 гривні за кіловат-годин, за які компанії продають її домогосподарствам.

Радник прем'єра Юрій Бойко, у коментарі 24 Каналу, підкреслив, що наразі прораховано близько 10 сценаріїв зміни тарифу.

Юрій Бойко Радник прем'єр-міністра України В тому числі щодо так званих "поличок" (зараз 250 кіловат-годин, було 100). Особисто я противник такого підходу. Перших 250 кіловат-годин нічим з точки зору вартості не відрізняються від наступних, а визначати статки споживачів за обсягом споживання некоректно. Яким буде рішення, подивимось. Традиційний важкий вибір між економічною очевидністю і політичною доцільністю.

Чому тариф зросте

Термін дії постанови уряду про систему забезпечення "громадських інтересів" на ринку електричної енергії спливає 31 березня 2023 року. Тож Кабмін повинен або продовжити її, або нічого не робити й таким чином ґалузь електроенергії перейде на ринкові умови..

Також представники влади раніше вже зауважували необхідність підвищення тарифів, зокрема обґрунтовуючи це недостатньою кількістю коштів для відновлення пошкодженої енергосистеми внаслідок російських обстрілів.