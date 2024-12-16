Фейк про відсутність електропостачання спростовує уряд Молдови у своєму телеграм-каналі Prima Sursă, повідомляє 24 Канал.

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Жителів закликали ощадливо споживати електроенергію

У соціальних мережах поширюється неправдива інформація про те, що з 17 грудня в Молдові не буде електроенергії. Це неправда,

– йдеться у повідомленні.

В уряді наголосили, що країна забезпечена електроенергією, а влада докладає зусиль для збереження стабільного постачання.

Громадян також закликали раціонально споживати електроенергію та довіряти інформації з офіційних джерел.

Раніше 24 Канал повідомляв, що Молдова отримує російський газ через Україну, яка не планує продовжувати транзитний контракт із "Газпромом" після його завершення 31 грудня. Це створює ризики для Молдови, враховуючи її тісні зв'язки з Придністров'ям.

Уряд Молдови попереджав, що припинення постачань до Придністров'я може спричинити гуманітарну кризу та створити загрози для стабільності енергосистеми.

У Придністров'ї розташована електростанція, що працює на російському газі. Вона є ключовою опорою невизнаного регіону та забезпечує більшу частину електроенергії для підконтрольних Молдові територій.