Фейк об отсутствии электроснабжения опровергает правительство Молдовы в своем телеграм-канале Prima Sursă, сообщает 24 Канал.
Смотрите также Молдова откажется от привязки к доллару – как это важное изменение повлияет на страну
Жителей призвали экономно потреблять электроэнергию
В социальных сетях распространяется ложная информация о том, что с 17 декабря в Молдове не будет электроэнергии. Это неправда,
– говорится в сообщении.
В правительстве отметили, что страна обеспечена электроэнергией, а власть прилагает усилия для сохранения стабильного снабжения.
Граждан также призвали рационально потреблять электроэнергию и доверять информации из официальных источников.
Ранее 24 Канал сообщал, что Молдова получает российский газ через Украину, которая не планирует продолжать транзитный контракт с "Газпромом" после его завершения 31 декабря. Это создает риски для Молдовы, учитывая ее тесные связи с Приднестровьем.
Правительство Молдовы предупреждало, что прекращение поставок в Приднестровье может вызвать гуманитарный кризис и создать угрозы для стабильности энергосистемы.
В Приднестровье расположена электростанция, работающая на российском газе. Она является ключевой опорой непризнанного региона и обеспечивает большую часть электроэнергии для подконтрольных Молдове территорий.