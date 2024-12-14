Одной из причин введения чрезвычайного положения является транспортировка российского газа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Почему в Молдове ввели чрезвычайное положение

Как объясняет издание, Молдова получает российский газ через Украину, которая не будет продлевать транзитный контракт с "Газпромом". Его срок истечет 31 декабря. Это представляет угрозу для Молдовы, поскольку она имеет тесные связи с Приднестровьем.

С 2022 года центральное правительство страны договорилось с Приднестровьем о том, что весь газ, который получает молдавское государство, будет поступать в непризнанный регион.

Вследствие того, что транзит газа пока под вопросом, правительство сообщило, что отказ от поставок в Приднестровье приведет к гуманитарному кризису и создаст риски для стабильности электроэнергетического сектора Молдовы.

В Reuters отметили, что именно в Приднестровье расположена электростанция, которая работает на российском газе. Она является важнейшей опорой непризнанного региона, а также обеспечивает большую часть электроэнергии для районов, которые контролирует Молдова. Это в свою очередь создает зависимость между двумя сторонами.

Введение режима чрезвычайного положения в стране позволит правительству быстро отреагировать и ограничить экспорт энергоносителей. К принятию такого решения призвал премьер-министр Молдовы Дорин Речан, его поддержали 56 из 101 депутата.

Кроме этого, Речан заявил, что Путин "хочет оставить население Приднестровья без газа и электроэнергии и держать их в заложниках". По его мнению, Кремль делает это для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Молдове. Речан также добавил, что призвал парламент принять чрезвычайное положение, чтобы "эта зима стала последней в истории страны, когда мы можем подвергнуться энергетическому шантажу".

Молдавский премьер считает, что вопрос транзита газа через Украину является "искусственной проблемой", ведь его можно транспортировать и другими путями.

Какова ситуация с поставками газа в Молдове

По данным News Maker, 13 декабря глава "Moldovagaz" Вадим Чебан сообщил, что компания закупила 100% газа, который необходим для жителей правобережной части Молдовы для отопительного сезона, начиная с октября 2024 года до марта 2025 года.

Чебан отметил, что более 700 миллионов кубометров газа закупили на торговой площадке BRM East Energy, что является местным филиалом Румынской товарной биржи. Из них 675,6 миллиона кубометров газа закупили на рынке Gas Forward, еще 24,5 миллиона кубометров - на спотовом рынке. А около 47,8 миллиона кубометров газа Moldovagaz закупила в Energocom.