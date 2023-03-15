Заборгованість за комунальні послуги

На боржника не можуть позиватись до суду, аби стягнути борги за комунальні платежі у трьох випадках:

  • боржник знаходиться у зоні бойових дій,
  • ще не пройшло три місяці після їх припинення,
  • боржник перебуває на окупованій території.

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У всіх інших випадках комунальне підприємство, що надає послуги можу подати на вас до суду, аби у такий спосіб стягнути борги. Варто зауважити, що практично завжди такі позови задовольняються на користь позовника (комунального підприємства).

Що може арештувати суд

Якщо ж суд задовольнить позов комунального підприємства, то вас може чекати арешт рахунків та будь-якого рухомого та нерухомого майна. Наприклад, цілком законно можна вилучити з квартири боржника можна речі, посуд тощо. Далі це майно буде продане на відкритих торгах, а одержані кошти підуть на погашення боргу.

Також під арешт можуть потрапити авто чи інший транспорт, яким ви володієте. Після суду доведеться сплатити й додаткові витрати, як от судовий збір, виплатити у вигляді нарахованих відсотків та інфляційні витрати.

Тарифи незабаром зростуть

  • Тариф на воду

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) планує у березні переглянути тариф на водопостачання та водовідведення. Нагадаємо, що комісія планувала його підвищити ще наприкінці 2022 року й навіть прийняла відповідне рішення, однак згодом скасувала його.

Наразі НКРЕКП опрацьовує можливість встановлення вказаних тарифів двома етапами: з 1 квітня та з 1 липня, з урахуванням зазначених в обґрунтувальних матеріалах підходів.

  • Тариф на електроенергію

Також ще наприкінці лютого уряд заговорив про перегляд тарифів на електроенергію, однак це відбудеться скоріш за все після закінчення опалювального сезону. Радник прем'єра Юрій Бойко, у коментарі 24 Каналу, підкреслив, що наразі прораховано близько 10 сценаріїв зміни тарифу.

Юрій Бойко

Радник прем'єр-міністра України

В тому числі щодо так званих "поличок" (зараз 250 кіловат-годин, було 100). Особисто я противник такого підходу. Перших 250 кіловат-годин нічим з точки зору вартості не відрізняються від наступних, а визначати статки споживачів за обсягом споживання некоректно. Яким буде рішення, подивимось. Традиційний важкий вибір між економічною очевидністю і політичною доцільністю.

Нагадаємо, що зараз в Україні діє два тарифи, які залежать від кількості спожитих кіловатів.

  • Тариф 1,44 гривні для тих хто за місяць спожив менш як 250 кіловат-годин.
  • 1,64 гривні, якщо більше.