Наразі НКРЕКП опрацьовує можливість встановлення вказаних тарифів двома етапами:

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Зокрема, проєкти тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення були ретельно перевірені, їх зміна відповідає вимогам чинного законодавства. З метою стримування фінансового навантаження на споживачів, та в той же час для забезпечення їх послугами централізованого водопостачання та централізованого водовідведення належної якості регулятором були мінімізовані витрати у структурі тарифів,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що комісія хотіла підвищити тариф на воду ще наприкінці 2022 року, однак скасувала своє рішення 30 грудня 2022 року, аргументувавши це тим, що при оформленні рішення виявилося, що члени комісії голосували за різні проєкти, тож відбулась плутанина.

Експерти не виключали можливість підвищення тарифів

Також раніше експерт з житлово-комунальних послуг Олег Попенко, у коментарі 24 Каналу зауважував, що не виключає підвищення тарифів. Адже відповідне рішення вже було наприкінці минулого року, отже потреба у ньому є.

Також він відмітив й не найкращий стан водоканалів й підкреслив, що інфраструктура таки потребує відновлення, але разом з тим наголосив, що це не відбувається внаслідок підняття тарифів.