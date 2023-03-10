Когда тариф вырастет для населения
В настоящее время НКРЭКУ прорабатывает возможность установления указанных тарифов двумя этапами:
- с 1 апреля,
- с 1 июля, с учетом указанных в обосновательных материалах подходов.
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В частности, проекты тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод были тщательно проверены, их изменение отвечает требованиям действующего законодательства. С целью сдерживания финансовой нагрузки на потребителей, и в то же время для обеспечения их услуг централизованного водоснабжения и централизованного водоотведения надлежащего качества регулятором были минимизированы расходы в структуре тарифов,
– говорится в сообщении.
Эксперты не исключали возможности повышения тарифов
Также ранее эксперт по жилищно-коммунальным услугам Олег Попенко в комментарии 24 Каналу замечал, что не исключает повышения тарифов Ведь соответствующее решение уже было в конце прошлого года, так что потребность в нем есть.
Также он отметил и не самое лучшее состояние водоканалов и подчеркнул, что инфраструктура таки нуждается в восстановлении, но вместе с тем подчеркнул, что это не происходит по причине поднятия тарифов.