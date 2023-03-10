В настоящее время НКРЭКУ прорабатывает возможность установления указанных тарифов двумя этапами:

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В частности, проекты тарифов на централизованное водоснабжение и централизованный водоотвод были тщательно проверены, их изменение отвечает требованиям действующего законодательства. С целью сдерживания финансовой нагрузки на потребителей, и в то же время для обеспечения их услуг централизованного водоснабжения и централизованного водоотведения надлежащего качества регулятором были минимизированы расходы в структуре тарифов,

– говорится в сообщении.

Напомним, что комиссия хотела повысить тариф на воду еще в конце 2022 года, однако отменила свое решение 30 декабря 2022 года, аргументировав это тем, что при оформлении решения оказалось, что члены комиссии голосовали за разные проекты, так что произошла путаница.

Эксперты не исключали возможности повышения тарифов

Также ранее эксперт по жилищно-коммунальным услугам Олег Попенко в комментарии 24 Каналу замечал, что не исключает повышения тарифов Ведь соответствующее решение уже было в конце прошлого года, так что потребность в нем есть.

Также он отметил и не самое лучшее состояние водоканалов и подчеркнул, что инфраструктура таки нуждается в восстановлении, но вместе с тем подчеркнул, что это не происходит по причине поднятия тарифов.