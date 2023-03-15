Задолженность за коммунальные услуги
На должника не могут судиться в суд, чтобы взыскать долги за коммунальные платежи в трех случаях:
- должник находится в зоне боевых действий,
- еще не прошло три месяца после их прекращения,
- должник находится на оккупированной территории.
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Во всех остальных случаях коммунальное предприятие, предоставляющее услуги, могу подать на вас в суд, чтобы таким образом взыскать долги. Следует заметить, что практически всегда такие иски удовлетворяются в пользу исковика (коммунального предприятия).
Что может арестовать суд
Если же суд удовлетворит иск коммунального предприятия, вас может ожидать арест счетов и любого движимого и недвижимого имущества. Например, вполне законно можно изъять из квартиры должника вещи, посуду и т.д. Далее это имущество будет продано на открытых торгах, а вырученные средства пойдут на погашение долга.
Также под арест могут попасть автомобиль или другой транспорт, которым вы владеете. После суда придется уплатить и дополнительные расходы, такие как судебный сбор, выплатить в виде начисленных процентов и инфляционные расходы.
Тарифы вскоре возрастут
Тариф на воду
Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планирует в марте пересмотреть тариф на водоснабжение и водоотвод. Напомним, что комиссия планировала его повысить еще в конце 2022 года и даже приняла соответствующее решение, однако со временем отменила его.
НКРЭКУ прорабатывает возможность установления указанных тарифов двумя этапами: с 1 апреля и с 1 июля, с учетом указанных в обосновательных материалах подходов.
Тариф на электроэнергию
Также еще в конце февраля правительство заговорило о пересмотре тарифов на электроэнергию Однако это произойдет скорее всего после окончания отопительного сезона. Советник премьера Юрий Бойко, в комментарии 24 Каналу, подчеркнул, что в настоящее время просчитано около 10 сценариев изменения тарифа.
В том числе по так называемым "полочкам" (сейчас 250 киловатт-часов, было 100). Лично я противник такого подхода. Первые 250 киловатт-часов ничем с точки зрения стоимости не отличаются от последующих, а определять состояние потребителей по объему потребления некорректно. Каким будет решение, посмотрим. Традиционный трудный выбор между экономической очевидностью и политической целесообразностью.
Напомним, что сейчас в Украине действуют два тарифа, которые зависят от количества потребленных киловатт.
- Тариф 1,44 гривны для тех, кто за месяц потребил менее 250 киловатт-часов.
- 1,64 гривны, если больше.