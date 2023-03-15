Задолженность за коммунальные услуги

На должника не могут судиться в суд, чтобы взыскать долги за коммунальные платежи в трех случаях:

должник находится в зоне боевых действий,

еще не прошло три месяца после их прекращения,

должник находится на оккупированной территории.

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Во всех остальных случаях коммунальное предприятие, предоставляющее услуги, могу подать на вас в суд, чтобы таким образом взыскать долги. Следует заметить, что практически всегда такие иски удовлетворяются в пользу исковика (коммунального предприятия).

Обратите внимание! Задолженность населения за коммунальные платежи составила более 50 миллиардов гривен. В конце 2022 года нардеп Ярослав Железняк опубликовал данные, согласно которым задолженность без учета электроэнергии составила 33,35 миллиарда гривен.

Что может арестовать суд

Если же суд удовлетворит иск коммунального предприятия, вас может ожидать арест счетов и любого движимого и недвижимого имущества. Например, вполне законно можно изъять из квартиры должника вещи, посуду и т.д. Далее это имущество будет продано на открытых торгах, а вырученные средства пойдут на погашение долга.

Также под арест могут попасть автомобиль или другой транспорт, которым вы владеете. После суда придется уплатить и дополнительные расходы, такие как судебный сбор, выплатить в виде начисленных процентов и инфляционные расходы.

Важно! Срок исковой давности составляет три года. То есть, через суд у вас могут забрать только тот долг, который был накоплен за последние три года. Однако если вы захотите продать квартиру, то не сможете это сделать, пока не погасите всю задолженность.

Тарифы вскоре возрастут

Тариф на воду

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планирует в марте пересмотреть тариф на водоснабжение и водоотвод. Напомним, что комиссия планировала его повысить еще в конце 2022 года и даже приняла соответствующее решение, однако со временем отменила его.

НКРЭКУ прорабатывает возможность установления указанных тарифов двумя этапами: с 1 апреля и с 1 июля, с учетом указанных в обосновательных материалах подходов.

Тариф на электроэнергию

Также еще в конце февраля правительство заговорило о пересмотре тарифов на электроэнергию Однако это произойдет скорее всего после окончания отопительного сезона. Советник премьера Юрий Бойко, в комментарии 24 Каналу, подчеркнул, что в настоящее время просчитано около 10 сценариев изменения тарифа.

Юрий Бойко Советник премьер-министра Украины В том числе по так называемым "полочкам" (сейчас 250 киловатт-часов, было 100). Лично я противник такого подхода. Первые 250 киловатт-часов ничем с точки зрения стоимости не отличаются от последующих, а определять состояние потребителей по объему потребления некорректно. Каким будет решение, посмотрим. Традиционный трудный выбор между экономической очевидностью и политической целесообразностью.

Напомним, что сейчас в Украине действуют два тарифа, которые зависят от количества потребленных киловатт.

Тариф 1,44 гривны для тех, кто за месяц потребил менее 250 киловатт-часов.

1,64 гривны, если больше.

Обратите внимание! Константин Ущаповский 30 января в эфире телемарафона рассказывал, что после завершения отопительного сезона тарифы на коммунальные услуги могут просмотреть. Речь прежде всего об энергетиках, за какие средства тарифов хочу повысить зарплату.