На сколько может вырасти тариф на газ
Эксперт по жилищно-коммунальным услугам Олег Попенко в комментарии 24 Каналу рассказал, что украинцы могут ожидать поднятия тарифов на газ в среднем где-то до 11 – 12 гривен.
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Насколько я знаю, рассматривается несколько вариантов повышения стоимости газа: первый этап – 11 – 12 гривен, второй – до стоимости 16 гривен.
Он объясняет, что тарифы могут возрасти ввиду:
- пересмотр тарифа на электроэнергию и услуги водоканалов,
- учитывая сверхсложную финансовую ситуацию в Нафтогазе.
По некоторым оценкам, Нафтогаз нуждается в бюджете 200 – 300 миллионов, поэтому может предположить, что в Нафтогазе пойдут на непопулярные шаги и будут поднимать тарифы для населения (бытовых потребителей), добавляет Попенко.
Какие сейчас тарифы на газ
- Стоимость кубометра газа сейчас варьируется от 7,80 до 28,99 грн.
- Тариф от НАК "Нафтогаз" составляет 7,96 гривны за кубометр.