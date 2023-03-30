На скільки може зрости тариф на газ

Експерт з житлово-комунальних послуг Олег Попенко у коментарі 24 Каналу розповів, що українці можуть очікувати підняття тарифів на газ в середньому десь до 11 – 12 гривень.

До теми Тільки власний газ та вищі тарифи: що чекає на Україну після найважчого опалювального сезону

Олег Попенко

Експерт з житлово-комунальних послуг

Наскільки я знаю, розглядається декілька варіантів підняття вартості газу: перший етап – 11 – 12 гривень, другий – до вартості 16 гривень.

Він пояснює, що тарифи можуть зрости з огляду на:

  • перегляд тарифу на електроенергію та послуги водоканалів,
  • враховуючи надскладну фінансову ситуацію в Нафтогазі.

За деякими оцінками, Нафтогаз потребує з бюджету 200 – 300 мільйонів, тож може припустити, що у Нафтогазі підуть на непопулярні кроки й будуть підіймати тарифи для населення (побутових споживачів), додає Попенко.

Які зараз тарифи на газ

  • Вартість кубометра газу зараз варіюється від 7,80 до 28,99 гривні.
  • Тариф від НАК "Нафтогаз" складає 7,96 гривні за кубометр.