На скільки може зрости тариф на газ
Експерт з житлово-комунальних послуг Олег Попенко у коментарі 24 Каналу розповів, що українці можуть очікувати підняття тарифів на газ в середньому десь до 11 – 12 гривень.
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Наскільки я знаю, розглядається декілька варіантів підняття вартості газу: перший етап – 11 – 12 гривень, другий – до вартості 16 гривень.
Він пояснює, що тарифи можуть зрости з огляду на:
- перегляд тарифу на електроенергію та послуги водоканалів,
- враховуючи надскладну фінансову ситуацію в Нафтогазі.
За деякими оцінками, Нафтогаз потребує з бюджету 200 – 300 мільйонів, тож може припустити, що у Нафтогазі підуть на непопулярні кроки й будуть підіймати тарифи для населення (побутових споживачів), додає Попенко.
Які зараз тарифи на газ
- Вартість кубометра газу зараз варіюється від 7,80 до 28,99 гривні.
- Тариф від НАК "Нафтогаз" складає 7,96 гривні за кубометр.