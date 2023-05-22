За что задолжали украинцы
Как рассказали аналитики из Опендатабота, почти четверть всех долгов – 24,6% – составляет взыскание средств в пользу государства. Их зафиксировано около 2 миллионов.
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Также у украинцев много долгов из-за неуплаченные вовремя штрафы за нарушение ПДД – 21,4%, или более 1,726 миллиона.
Чуть меньше долгов накоплено за неуплату административных штрафов – 18,4%, или 1,483 миллиона. Почти столько же – в рамках взыскания средств: 18,3% или 1,471 миллиона.
За что задолжали украинцы / Инфографика Опендатабот
За коммунальные услуги украинцы накопили около 630 тысяч долгов (7,8%). За алименты – почти 204 тысячи (2,5%). При этом последняя категория, подчеркнули аналитики, за время войны выросла на 5%.
Как выросло количество долгов в Украине / Инфографика Опендатабот
Что угрожает должникам
В Украине для должников предусмотрена ряд санкций. Среди которых:
- ограничение на открытие новых банковских счетов;
- блокировка текущих счетов;
- запрет на выезд за границу;
- невозможность регистрации разных сделок через нотариусов и т.д.
Долги за коммуналку можно оплатить в рассрочку
В то же время у украинцев есть возможность заплатить за коммунальные услуги в рассрочку – оформив специальный договор реструктуризации задолженности. Для этого следует обратиться в любой районный сервисный центр УК "Центр коммунального сервиса":
- предварительно записаться за этим ссылкой ;
- подать соответствующее заявление.
Необходимые документы (оригиналы и копии):
- паспорт или ID-карта и выписка из ЕГР;
- карточка налогоплательщика РНОКПП (ИНН) (не предоставляется владельцем ID-карты при наличии ИНН в указанном документе);
- документ, подтверждающий право собственности жильем и выписку из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество о регистрации права собственности;
- доверенность на представителя и его паспорт (если договор будет заключать кто-то вместо вас).