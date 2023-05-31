Скільки отримають пенсіонери у червні
В Пенсійному фонді попереджують, що підвищення коливатиметься у певному діапазоні. Тобто хтось може отримати лише 100 гривень надбавки, а дехто аж 1 200 гривень.
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Директорка департаменту пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг ПФУ Олена Охріменко додає, що це залежатиме від заробітної плати, яку отримують пенсіонери, що продовжують працювати.
Для кожної людини це підвищення є індивідуальним. Вона може становити від 100 гривень до 1 000–1 200 гривень, залежно від заробітку за останні два роки,
– пояснила Охріменко.
Важливі нюанси про які варто знати
- Зарплата для перерахунку буде враховуватися з 1 липня 2000 року. Таким чином буде додатково включено два роки з останнього періоду перерахунку, тобто з 1 березня 2021 року по 28 лютого 2023 року.
- Червневе коригування торкнеться пенсіонерів, які пропрацювали 24 місяці після призначення пенсії або її останнього перерахунку.
- Деякі пенсіонери не отримували перерахунку протягом двох років, оскільки вони припинили працювати лише через кілька місяців після останнього перерахунку. Зараз їм також буде здійснено перерахунок. Однак він включатиме лише ті кілька місяців, які вони працювали.