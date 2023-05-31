Скільки отримають пенсіонери у червні

В Пенсійному фонді попереджують, що підвищення коливатиметься у певному діапазоні. Тобто хтось може отримати лише 100 гривень надбавки, а дехто аж 1 200 гривень.

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Директорка департаменту пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг ПФУ Олена Охріменко додає, що це залежатиме від заробітної плати, яку отримують пенсіонери, що продовжують працювати.

Для кожної людини це підвищення є індивідуальним. Вона може становити від 100 гривень до 1 000–1 200 гривень, залежно від заробітку за останні два роки,

– пояснила Охріменко.

Нагадуємо, що розмір перерахованої пенсії залежить від страхового стажу та поточної заробітної плати.

Важливі нюанси про які варто знати