Хто і які доплати отримає

На День Незалежності України для певних категорій пенсіонерів передбачені солідні доплати. Зокрема це стосується ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань.

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Поки що невідомо на яку суму можуть розраховувати пенсіонери, але ймовірно, що вона не буде нижчою ніж у 2021 році. Тоді виплати виглядали таким чином:

особам з інвалідністю І групи – 4421 гривні;

II групи – 3 906 гривень;

III групи – 3 391 гривні;

учасникам бойових дій, які постраждали та учасникам Революції Гідності – 1 491 гривні;

особам, які мають особливі заслуги перед державою – 4421 гривні;

членам сімей загиблих – 966 гривень;

учасникам війни – 612 гривні.

Нагадаємо! Раніше такі виплати здійснювалися до Дня Перемоги 5 травня, але у 2023 році дату змінили.

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