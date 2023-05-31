Хто отримає потрійну доплату
Три доплати одразу отримають ті пенсіонери, яким назначили надбавку у квітні. Тоді ці виплати здійснити було неможливо через запізнення надходження інформації до ПФУ, тому на початку літа ці люди отримають доплати за квітень, травень та червень.
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Також перерахунок торкнувся:
- тих, хто продовжив працювати після пенсійного віку і мав 24 місяці стажу станом на 1 березня;
- тих, кому пенсію не перераховували два роки.
Як порахувати розмір підвищенняЩоб порахувати розмір свого підвищення, потрібно збільшений на два роки стаж у роках, помножити на 1% і розрахунковий розмір зарплати. Останній визначається відношенням власної зарплати до середньої.
Навіть за 100 гривень боргу можуть заблокувати пенсію
- В Україні змінилися правила блокування банківських рахунків за борги. За законом №3048-IX, тепер це може зачепити навіть тих, кому потрібно сплатити 100 – 200 гривень.
- При тому, що раніше такий захід застосовувавсь лише до боржників, які не сплатили щонайменше 100 тисяч гривень.
- Рахунок боржника заарештовується на підставі документа про арешт коштів, який надійшов до банку від державного виконавця. Блокування коштів на рахунку не залежить від розміру боргу. Мінімальної суми немає.