Кто получит большую прибавку к пенсии в июне

Речь идет о тех пенсионерах, которым пересчитали пенсию в апреле, но доплаты заплатят только в июне сразу за три месяца. Так произошло из-за опоздания поступлений данных в ПФУ.

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В апреле выплаты пересчитали пенсионерам, которые продолжают работать, имеют не менее 35 лет стажа и имели выплаты в размере не менее 7 000 гривен. Им доплатят 1 200 гривен к пенсии, то есть чем выше пенсия, тем больше прибавка.

Напомним! В марте 2023 года состоялся масштабный перерасчет пенсий для 10 миллионов украинцев.

Также перерасчет затронул таких пенсионеров:

тех, кто продолжил работать после пенсионного возраста и имел 24 месяца стажа по состоянию на 1 марта;

тех, кому пенсию не перечисляли два года.

Чтобы узнать свой размер повышения, нужно увеличившийся на два года стаж в годах умножить на 1% и расчетный размер зарплаты. Последний определяется отношением собственной зарплаты к средней.

Сколько ПФУ заплатил украинцам в мае 2023 года

Пенсионный фонд начал выплату денег для украинцев. По состоянию на 10 мая расходы выглядят таким образом:

21,8 миллиарда гривен – на пенсионные выплаты;

2,3 миллиарда гривен – на жилищные субсидии и льготы;

1476,4 миллиона гривен – на страховые выплаты (из них 469,6 миллиона гривен на больничные).

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