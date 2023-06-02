Хто отримає три доплати одразу
У квітні для працюючих пенсіонерів, які мають не менше 35 років стажу та отримували виплати у розмірі щонайменше 7 000 гривень, підвищили виплати. Сума доплат може становити до 1200 гривень.
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Як порахувати власні виплатиЩоб порахувати розмір свого підвищення, потрібно збільшений на два роки стаж у роках, помножити на 1% і розрахунковий розмір зарплати. Останній визначається відношенням власної зарплати до середньої.
Також перерахунок торкнувся:
- тих, хто продовжив працювати після пенсійного віку і мав 24 місяці стажу станом на 1 березня;
- тих, кому пенсію не перераховували два роки.
Хто ще отримає доплати
Також в червні свої щомісячні доплати отримають пенсіонери, які досягли певного віку. Розподіл сум виглядає так:
- 70 років – 300 гривень;
- 75 – 80 років – 456 гривень;
- 80 років – 570 гривень.
На пенсіонерів чекає велика доплата у серпні
До Дня Незалежності ветерани війни та жертви нацистських переслідувань отримають значну одноразову доплату. Поки що її точний розмір не відомий, але він навряд чи буде меншим ніж у 2021 році.
Тоді виплати виглядали таким чином:
- особам з інвалідністю І групи – 4421 гривні;
- II групи – 3 906 гривень;
- III групи – 3 391 гривні;
- учасникам бойових дій, які постраждали та учасникам Революції Гідності – 1 491 гривні;
- особам, які мають особливі заслуги перед державою – 4421 гривні;
- членам сімей загиблих – 966 гривень;
- учасникам війни – 612 гривні.