Хто отримає три доплати одразу

У квітні для працюючих пенсіонерів, які мають не менше 35 років стажу та отримували виплати у розмірі щонайменше 7 000 гривень, підвищили виплати. Сума доплат може становити до 1200 гривень.

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Як порахувати власні виплати

Щоб порахувати розмір свого підвищення, потрібно збільшений на два роки стаж у роках, помножити на 1% і розрахунковий розмір зарплати. Останній визначається відношенням власної зарплати до середньої.

Також перерахунок торкнувся:

  • тих, хто продовжив працювати після пенсійного віку і мав 24 місяці стажу станом на 1 березня;
  • тих, кому пенсію не перераховували два роки.

Хто ще отримає доплати

Також в червні свої щомісячні доплати отримають пенсіонери, які досягли певного віку. Розподіл сум виглядає так:

  • 70 років – 300 гривень;
  • 75 – 80 років – 456 гривень;
  • 80 років – 570 гривень.

На пенсіонерів чекає велика доплата у серпні

До Дня Незалежності ветерани війни та жертви нацистських переслідувань отримають значну одноразову доплату. Поки що її точний розмір не відомий, але він навряд чи буде меншим ніж у 2021 році.

Тоді виплати виглядали таким чином:

  • особам з інвалідністю І групи – 4421 гривні;
  • II групи – 3 906 гривень;
  • III групи – 3 391 гривні;
  • учасникам бойових дій, які постраждали та учасникам Революції Гідності – 1 491 гривні;
  • особам, які мають особливі заслуги перед державою – 4421 гривні;
  • членам сімей загиблих – 966 гривень;
  • учасникам війни – 612 гривні.