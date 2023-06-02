Хто отримає три доплати одразу

У квітні для працюючих пенсіонерів, які мають не менше 35 років стажу та отримували виплати у розмірі щонайменше 7 000 гривень, підвищили виплати. Сума доплат може становити до 1200 гривень.

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Нагадаємо! Тоді виплатити гроші пенсіонерам не вдалося, тому що були певні затримки в надходженні інформації до ПФУ. Тож у червні пенсіонери отримають виплати одразу за 3 місяці – квітень, травень та червень.

Як порахувати власні виплати Щоб порахувати розмір свого підвищення, потрібно збільшений на два роки стаж у роках, помножити на 1% і розрахунковий розмір зарплати. Останній визначається відношенням власної зарплати до середньої.

Також перерахунок торкнувся:

тих, хто продовжив працювати після пенсійного віку і мав 24 місяці стажу станом на 1 березня;

тих, кому пенсію не перераховували два роки.

Хто ще отримає доплати

Також в червні свої щомісячні доплати отримають пенсіонери, які досягли певного віку. Розподіл сум виглядає так:

70 років – 300 гривень;

75 – 80 років – 456 гривень;

80 років – 570 гривень.

Зверніть увагу! Такі доплати доступні лише тим пенсіонерам, які отримують виплати нижчі за 10 340 гривень, але мають відповідний стаж.

На пенсіонерів чекає велика доплата у серпні

До Дня Незалежності ветерани війни та жертви нацистських переслідувань отримають значну одноразову доплату. Поки що її точний розмір не відомий, але він навряд чи буде меншим ніж у 2021 році.

Тоді виплати виглядали таким чином: