В "Ощадбанке" сообщили, что пенсионеры и ВПЛ, которые получают средства через банк, будут проходить обязательную проверку лица. В банковском учреждении связывают это с окончанием карантина COVID-19.

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Напоминаем, если проверку не пройти, то лицам средства не выдадут, а их счета заблокируют.

Как пройти идентификацию и разблокировать счета

Прежде всего пенсионеры и ВПЛ будут вынуждены обратиться в любое отделение "Ощадбанка" для получения выплат. Обязательно при себе нужно иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Следует позаботиться о том, чтобы не забыть основную платежную карту или основное электронное пенсионное удостоверение (ЭПП), которое необходимо предъявить работнику "Ощадбанка".

После этого лица смогут обналичить или пересмотреть остаток средств на счете.

Впрочем, разблокировать счета можно в случае, если проверка не пройдена. Это произойдет в том случае, когда ВПЛ или пенсионер пройдет идентификации снова.

Почему могут не предоставить субсидию

Дело в том, что совокупный доход семьи на предоставление субсидии рассчитывается на одного человека, учитывая суммы заработка всех членов за предыдущие 6 месяцев. В этом году на одного человека этот доход должен составлять 3 760 гривен.

К членам семьи льготника могут относиться следующие лица:

жена (супруг);

несовершеннолетние дети (до 18 лет);

холостые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы;

нетрудоспособные родители;

лицо, которое находится под опекой или попечительством льготника и проживает вместе с ним.

Для расчета совокупного дохода входят также пенсии, зарплаты, денежное довольствие, стипендии, доходы от предпринимательской деятельности, пособие по безработице и другие выплаты от Фонда соцстрахования, а также социальная помощь.