В "Ощадбанке" сообщили, что пенсионеры и ВПЛ, которые получают средства через банк, будут проходить обязательную проверку лица. В банковском учреждении связывают это с окончанием карантина COVID-19.
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Как пройти идентификацию и разблокировать счета
- Прежде всего пенсионеры и ВПЛ будут вынуждены обратиться в любое отделение "Ощадбанка" для получения выплат. Обязательно при себе нужно иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
- Следует позаботиться о том, чтобы не забыть основную платежную карту или основное электронное пенсионное удостоверение (ЭПП), которое необходимо предъявить работнику "Ощадбанка".
- После этого лица смогут обналичить или пересмотреть остаток средств на счете.
Впрочем, разблокировать счета можно в случае, если проверка не пройдена. Это произойдет в том случае, когда ВПЛ или пенсионер пройдет идентификации снова.
Почему могут не предоставить субсидию
Дело в том, что совокупный доход семьи на предоставление субсидии рассчитывается на одного человека, учитывая суммы заработка всех членов за предыдущие 6 месяцев. В этом году на одного человека этот доход должен составлять 3 760 гривен.
К членам семьи льготника могут относиться следующие лица:
- жена (супруг);
- несовершеннолетние дети (до 18 лет);
- холостые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы;
- нетрудоспособные родители;
- лицо, которое находится под опекой или попечительством льготника и проживает вместе с ним.
Для расчета совокупного дохода входят также пенсии, зарплаты, денежное довольствие, стипендии, доходы от предпринимательской деятельности, пособие по безработице и другие выплаты от Фонда соцстрахования, а также социальная помощь.