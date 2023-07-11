Як повідомляють у банку через закінчення карантину внаслідок COVID-19, з 1 вересня 2023 року "Ощадбанк" поновлює проведення фізичної ідентифікації пенсіонерів та одержувачів соціальної (адресної) допомоги з числа внутрішньо переміщених осіб.
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Як відбуватиметься ідентифікація
Перевірятимуть пенсіонерів та одержувачів соцдопомоги у три етапи:
- Вам потрібно особисто звернутися до будь-якого відділення банку та мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Крім того, не забудьте взяти основну платіжну картку або основне електронне пенсійне посвідчення (ЕПП).
- Ці документи необхідно пред’явити працівнику "Ощадбанку".
- Після цього пенсіонери або одержувачі соціальної допомоги можуть отримати готівку чи переглянути залишок коштів на рахунку через касовий POS-термінал. Крім того, можуть встановити чи змінити ПІН-код з використанням основної платіжної картки або основного ЕПП.
Розблокувати їх можна у випадку, коли ВПО чи пенсіонер пройде ідентифікації за встановленою процедурою. Це відбувається автоматично не пізніше наступного календарного дня.
Фінансова допомога у розмірі 6 600 гривень
Кошти від благодійної організації ADRA Ukraine можуть отримати наступні категорії:
- сім'ї з дітьми, які перебувають на території воєнних дій або виїхали звідти;
- багатодітні сім'ї, діти-сироти та напівсироти;
- вагітні та годуючі грудьми жінки;
- жінки чи чоловіки, які самостійно утримують сім'ю;
- особи віком понад 50 років з інвалідністю;
- особи з інвалідністю з хронічними захворюваннями/пораненням внаслідок бойових дій.
Для реєстрації на допомогу варто:
- звернутися за телефоном (067) 333-17-52;
- залишити заявку й відправити до чат-бота у Viber або Telegram документи.
Якщо усе пройде успішно, то на ваш рахунок надійдуть кошти й ви отримаєте смс-повідомлення про це.