Почему могут отчислить часть пенсии
Иногда пенсионеры вынуждены отдать часть своей пенсии, если они получили переплату. Так может произойти, если лицо не разделяет своевременно данные о своем трудоустройстве или регистрации как предприниматель.
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Так происходит из-за отличий в начислении выплат для работающих и неработающих пенсионеров. Поэтому, если человек получил больше, чем малый, он может вернуть их добровольно. Однако в случае отказа ПФУ начнет взимать самостоятельно сумму переплаты – не более 20% с пенсии ежемесячно.
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Те пенсионеры и ВПЛ, которые получают выплаты на карту будут проходить обязательную идентификацию в связи с завершением карантина COVID-19.
Если лицо не пройдет эту проверку – его счет заблокируют, а средства не выдадут. Чтобы сделать все правильно, нужно:
- Прежде всего пенсионеры и ВПЛ будут вынуждены обратиться в любое отделение "Ощадбанка" для получения выплат. Обязательно при себе нужно иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
- Не забудьте основную платежную карту или основное электронное пенсионное удостоверение, которое необходимо предъявить работнику "Сбербанка".
- После этого лица смогут обналичить или пересмотреть остаток средств на счете.