Кто может получить невыплаченные средства

В случае смерти получателя жилищной субсидии в денежной форме неиспользованные выплаты могут быть переданы другому дееспособному лицу, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Лицо должно быть указано в справке о зарегистрированных в жилом помещении лиц. Кроме того, такие средства могут получить опекуны или попечители ребенка до 18 лет или лица, официально признанного недееспособным.

Заметьте! Суммы выплачиваются за полный месяц, в котором наступила смерть получателя.

Как оформить выплату

Чтобы получить эти средства, члены домохозяйства, на основе которых была назначена субсидия или льгота, должны обратиться в Пенсионный фонд Украины с заявлением в течение трех месяцев со дня смерти получателя. После подачи документов выплаты будут перечислены заявителю.

Обратите внимание! Если умер получатель льгот в наличной форме, члены его семьи также могут претендовать на получение невыплаченных средств. Для этого необходимо подать письменное заявление до конца бюджетного периода.

Необходимые документы для получения невыплаченных средств

Законодательство Украины не предусматривает передачу невыплаченных субсидий или льгот по наследству, поэтому важно своевременно обратиться в соответствующие органы для оформления выплат. К заявлению обязательно нужно приложить:

реквизиты банковского счета заявителя;

копию свидетельства о смерти получателя субсидии или льготы.

Кстати! Родственники умершего имеют ограниченный срок для подачи заявления на получение средств. Соблюдение сроков и правильное оформление документов являются обязательными условиями, поскольку субсидии и льготы не передаются по наследству.